Олег Знарок о поражении «Ак Барса» от «Авангарда»: «Мы можем играть лучше, если не начинать опять с 0:2»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок, комментируя встречу команды с «Авангардом» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ, заявил, что к сегодняшнему поражению привели индивидуальные ошибки.

— Жалко проигрывать такой матч. Впереди неплохо играли, создавали моменты, но индивидуальные ошибки привели к поражению, — сказал он.



Говоря о физическом состоянии игроков в третьем периоде он подчеркнул, что у них еще оставались силы и если бы это было не так, то он бы принял соответствующее решение.

— Я думаю, вы ошибаетесь. Мы даже 10 минут играли в три звена, если бы я почувствовал, что у игроков плохое состояние, я бы так не делал.

– По какой причине сегодня не играл Станислав Галиев?

— Травмирован, на прессу не буду говорить, что с ним, зачем соперникам давать такую информацию. У него микротравма, нормально всё будет.

— «Ак Барс» часто пропускает шайбы в конце третьих периодов при равном счете. В чем причина?

— Индивидуальная ошибка.

— Но это случается не в первый раз. В чем причина?

— Спросите у того, кто эту ошибку совершает.

— Но она системная.

— У нас осталось всего семь защитников, поэтому заменить кого-то очень сложно.

— Вы снова заменили вратаря в первом периоде. Нет опасения, что это скажется на психологии вратарей?

— Я постоянно говорю — есть тренер вратарей, который за это отвечает.

— А сами вы как думаете?

— Я не готов вмешиваться в эту работу, там другая психология, вы же понимаете.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Знарок отметил, что в целом сегодняшняя игра была неплохой, особенно в нападении. Таким образом ее сложно поделить на лучшие и худшие периоды. Он также подчеркнул, что все четыре пропущенные шайбы стали следствием индивидуальных ошибок.



— Таких ошибок довольно много.

— Много, но без ошибок не играют. Даже если кто-то ошибается, другие должны страховать. Один ошибся — другой помог.

— Команда неплохо играла, но снова было поражение. Насколько вас устраивает именно игра?

— Мы можем играть лучше, если не начинать опять матч с 0:2.

— После игры с «Торпедо» вы как будто ругались с Александром Радуловым на скамейке. Что было в том моменте?

— О чем вы говорите, какие могут быть отношения с игроком.

— Болельщики переживают из-за этого.

— Пусть не переживают, все нормально.

Говоря отдельно об игроках, Знарок заявил, что «молодая вратарская бригада» — это не риск. По его словам, в команде ошибаются и защитники, и нападающие. «Когда вратарь ошибается, это уже заключительный момент. У нас хорошие вратари», — сказал он.

— Как оцените дебют Семена Терехова?

— Неплохо, он молодец, старался — быстрый парень.

— Получит ли шанс Артур Бровкин?

— Мы хотели его сегодня тоже запустить.

— Планируете ли вы дать шанс защитникам «Барса» Камилю Фазылзянову и Константину Лучевникову?

— Мы по причинам бюджета не можем это сделать — потолок сразу увеличивается.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Сегодня «Ак Барс» на домашней площадке уступил омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч закончился со счетом 3:4.

Гости первыми открыли счет в сегодняшней игре: шайбу забросил крайний нападающий «Авангарда» Рид Буше. Через две минуты нападающий омичей Арсений Грицюк увеличил преимущество своей команды, забив еще один гол.

После двух шайб казанцы заменили голкипера Амира Мифтахова на Тимура Билялова. После этого «Ак Барс» забросил три шайбы. В первом периоде отличился Вячеслав Войнов, а во втором — Кирилл Семенов и Кирилл Адамчук.

За три минуты до конца матча гости смогли реализовать четвертую шайбу. Гол забил нападающий «Авангарда» Алекс Броадхерст.



Следующий матч «Ак Барса» пройдет 17 ноября на домашней площадке против СКА.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин