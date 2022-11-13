Казанский «Ак Барс» уступил омскому «Авангарду»

Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке уступил омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч закончился со счетом 3:4.

Гости первыми открыли счет в сегодняшней игре: шайбу забросил крайний нападающий «Авангарда» Рид Буше. Через две минуты нападающий омичей Арсений Грицюк увеличил преимущество своей команды, забив еще один гол.

После двух шайб казанцы заменили голкипера Амира Мифтахова на Тимура Билялова. После этого «Ак Барс» забросил три шайбы. В первом периоде отличился Вячеслав Войнов, а во втором — Кирилл Семенов и Кирилл Адамчук.

За три минуты до конца матча гости смогли реализовать четвертую шайбу. Гол забил нападающий «Авангарда» Алекс Броадхерст.



Следующий матч «Ак Барса» пройдет 17 ноября на домашней площадке против СКА.

Напомним, 10 ноября казанский клуб проиграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч закончился со счетом 6:4.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин