«Ак Барс» проиграл «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ

Казанский ХК «Ак Барс» проиграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, итог встречи — 6:4.



«Торпедо» за одну минуту начала матча забросило две шайбы в ворота казанцев, «барсы» усилиями Станислава Галиева отыграли одну в формате «5 на 3». Во втором периоде команды забросили по две шайбы в ворота друг друга. У казанцев дубль оформил Станислав Галиев, вновь реализовав большинство в формате «5 на 3» — 6:3.

В середине заключительного периода у команды из татарстанской столицы шайбу забросил Максим Быков — первую в своей карьере — 6:4.

Фото: ak-bars.ru

Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведет 13 ноября в Казани против омского «Авангарда».

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Маргарита Головатенко