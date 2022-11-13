За полгода сахар в Татарстане подешевел почти на четверть

В Татарстане за шесть месяцев подешевел сахар-песок, подсчитало «Реальное время» на основе данных официальной статистики. Средняя цена опустилась почти на четверть — на 23,4%.

На 6 мая килограмм сахара в республике стоил в среднем 83,6 рубля. К 8 ноября ценник опустился до 64 рублей.

Фото: pixabay.com

За первую неделю ноября сахар-песок в Татарстане подорожал незаметно. Средняя цена выросла на 0,33%.

Напомним, сахар, как и некоторые другие продукты питания, татарстанцы активно скупали и в сетевых магазинах весной этого года. «Только успевают выгружать на полки, как уже все скупают», — рассказал в середине марта президент республики Рустам Минниханов.



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Татьяна Демина