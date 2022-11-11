Официальная статистика: в начале ноября в Татарстане подорожали помидоры, бананы и чай
В Татарстане в начале ноября подорожали консервы для детского питания, бананы, свежие помидоры. Не изменились за неделю цены на ржаной и ржано-пшеничный хлеб, а также хлебо-булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта.
Заметнее всего с 31 октября по 7 ноября в республике подорожали свежие помидоры. Средняя цена выросла на 7,43% и составила 97,48 рубля за килограмм.
Динамика роста цен на другие продукты питания в Татарстане выглядит следующим образом:
- бананы — на 2,43%, до 85,32 руб./кг;
- овощные консервы для детского питания — на 2,28%, до 628,48 руб./кг;
- фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 1,98%, до 475,46 руб./кг;
- черный байховый чай — на 1,55%, до 1 022,21 руб./кг;
- мороженая неразделанная рыба — на 1,1%, до 218,2 руб./кг;
Незаметно в начале ноября подорожали баранина, полукопченая колбаса, сливочное масло, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, сметана, творог, сухие молочные смеси для детского питания. Также выросли цены на куриные яйца, сахар-песок, мягкие, глазированные шоколадом конфеты, печенье и яблоки.
Также в Татарстане за неделю выросла стоимость на часть продуктов «борщевого набора» — столовую свеклу и свежую белокочанную капусту. Подешевели в начале ноября картофель, репчатый лук и морковь.
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