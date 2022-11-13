ФК «Нефтехимик» обыграл краснодарскую «Кубань»

Фото: пресс-служба ФК "Нефтехимик"

«Нефтехимик» в гостях обыграл краснодарскую «Кубань» в матче 18-го тура Первой лиги по футболу. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу нижнекамского футбольного клуба.

Первый тайм завершился со счетом 0:0. На 64-й минуте матча защитник ФК «Кубань» Максим Сидоров нарушил правила игры, за что получил желтую карточку. Так нижнекамцы оказались в большинстве.

На 76-й минуте полузащитник «Нефтехимика» Филипп Дворецков забил гол, чем и принес победу команде.

Напомним, на прошлой неделе на стадионе «Нефтяник» в столице Башкирии прошел матч 17-го тура Мелбет Первой лиги. Там нижнекамский «Нефтехимик» сыграл вничью с «Уфой».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин