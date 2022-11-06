ФК «Нефтехимик» сыграл вничью с «Уфой»

Фото: пресс-служба ФК "Уфа"

На стадионе «Нефтяник» в столице Башкирии прошел матч 17-го тура Мелбет Первой лиги. Нижнекамский ФК «Нефтехимик» сыграл вничью с «Уфой».

«Уфа» набрала 18 очков и занимает в турнирной таблице промежуточное 12-е место. В следующем туре команда встретится с ульяновской «Волгой».

У «Нефтехимика» 9-е место и 24 очка. В следующем туре нижнекамцы сыграют с краснодарской «Кубанью».

В начале недели «Нефтехимик» уступил ульяновской «Волге» на домашнем поле. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей. В составе «Волги» два гола забил Дмитрий Ефремов. У нижнекамцев отметился Павел Котов.

На прошлой неделе «Нефтехимик» сыграл вничью с красноярским «Енисеем» в матче 16-го тура регулярного сезона Первой лиги. Счет составил 1:1.



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Максим Кокунин