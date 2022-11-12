Telegraph: Великобритания и ЕС хотят добиться изоляции России на саммите G20

Великобритания и ЕС намерены бойкотировать выступления российской делегации на саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии на следующей неделе, сообщила в пятницу газета The Daily Telegraph со ссылкой на чиновников Евросоюза.



— Великобритания в целом не заинтересована в координации внешней политики с ЕС, но в данном вопросе у нас одна и та же цель, — рассказал изданию представитель внешнеполитической службы ЕС.

Евросоюз хочет дать понять, что переговоры по мирному урегулированию должны проходить на приемлемых для Киева условиях. Также в ЕС полагают, что призыв к деэскалации в адрес России может отразиться в итоговой декларации саммита из-за позиции Москвы и Пекина. Струдничество Китая и РФ представитель ЕС охарактеризовал как «безграничную дружбу».

Владимир Путин не приедет на саммит G20 на Бали. Но Россию в онлайн-формате представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что причина неучастия Путин в саммите G20 связана с его графиком.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко