В Госдуму поступила поправка о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию российских военных

В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве. Согласно документу, теперь приобретенного гражданства смогут лишить за дискредитацию российских военных, пишет «РИА Новости».

Данная поправка дополняет список преступлений, указанных в 24-й статье законопроекта:

284.1 «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности»;

207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий»;

280.1 «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»;

280.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в конце сентября президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство иностранцев, заключивших контракты на военную службу.

— Установить, что с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке вправе обратиться <...> иностранные граждане и лица без гражданства, заключившие контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года и принимающие участие в них не менее шести месяцев и получившие при этом увечье (ранение, травму, контузию), в результате которого они подлежат увольнению с военной службы по состоянию здоровья, — сказано в тексте указа.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин