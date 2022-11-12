Мурашко отверг критику ряда стран G20 по спецоперации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Минздрава Михаил Мурашко отверг замечания некоторых стран G20 в отношении проводимой спецоперации, проводимой Россией на Украине, сообщает «РИА Новости».



Он подчеркнул, что основанием для проведения СВО стало право на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН.

— Операция призвана защитить мирных жителей, которые не признали антиконституционный переворот в Киеве в 2014 году и на протяжении восьми последних лет подвергались военной агрессии, — сказал министр.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия в одиночку сражается с НАТО и Западным миром, заявил сегодня зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев:



— Любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы.

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Маргарита Головатенко