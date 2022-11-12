Медведев заявил, что Россия в одиночку сражается с НАТО и Западом

Россия в одиночку сражается с НАТО и Западным миром, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.



— Любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы, — приводит его слова RT.

По слова Медведева, страна пока не использовала весь свой арсенал средств поражения по очевидным причинам. Также Россия не наносила удары по всем возможным вражеским целям.

Фото: pixabay.com

Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целей специальной военной операции на Украине можно достичь с помощью мирных переговоров:

— Конфликт на Украине, то есть я бы сказал СВО, можно завершить путем завершения ее целей или достижения целей мирными переговорами, а, учитывая позицию Украины, переговоры сейчас невозможны.



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Маргарита Головатенко