Медведев заявил, что Россия в одиночку сражается с НАТО и Западом
Россия в одиночку сражается с НАТО и Западным миром, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
— Любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы, — приводит его слова RT.
По слова Медведева, страна пока не использовала весь свой арсенал средств поражения по очевидным причинам. Также Россия не наносила удары по всем возможным вражеским целям.
Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целей специальной военной операции на Украине можно достичь с помощью мирных переговоров:
— Конфликт на Украине, то есть я бы сказал СВО, можно завершить путем завершения ее целей или достижения целей мирными переговорами, а, учитывая позицию Украины, переговоры сейчас невозможны.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым