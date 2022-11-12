DWN: инфляция в Германии побила рекорд 1951 года

Темпы инфляции в Германии достигли высочайшего с 1951 года значения, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства.



По сравнению с прошлым годом в октябре 2022 года инфляция составила 10,4 процента, а сильнее всего выросли цены на электроэнергию.

— Главная причина высокой инфляции — это невероятное повышение стоимости энергопродуктов. Они подорожали на 43 процента. Особенно сильно увеличилась стоимость бытовой энергии. Цены на природный газ подскочили на 109,8 процента, а на теплоснабжение от ТЭЦ — на 35,6 процента, — заявил глава ведомства Георг Тиль.

Годовая инфляция в России по состоянию на 7 ноября замедлилась до 12,52% в сравнении с неделей ранее. На неделе с 1 по 7 ноября темп роста цен на продовольственные товары снизился и составил 0,13% после 0,17% неделей ранее на фоне замедления удорожания плодоовощной продукции.



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Маргарита Головатенко