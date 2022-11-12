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Власти Херсонской области временно перенесут столицу в Геническ

09:40, 12.11.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Власти Херсонской области временно перенесут столицу в Геническ
Фото: wikipedia.org/Wladoff

Город Геническ временно станет административной столицей Херсонской области, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь заместителя председателя регионального правительства Александр Фомин.

Город расположен на юге области, в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря. Считается курортным и портовым городом. В нем сосредоточены все основные органы власти, указал Фомин.

Командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин 9 ноября сообщил о решении занять оборону на левом берегу Днепра. Два дня спустя Минобороны заявило, что переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра была завершена.

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Маргарита Головатенко
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