Минобороны России заявило о завершении переброски российских войск на левый берег Днепра

Минобороны России заявило, что сегодня в 5 утра мск была завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра.

Там уточнили, что ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки при переброске не было, отметили в МО РФ.

Позавчера командующий группировкой российских войск Сергей Суровикин предложил организовать оборону в районе Херсона на левом берегу Днепра и отвести войска с плацдарма на правом. Министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением и приказал приступать к отводу войск с правового берега Днепра у Херсона. Суровикин охарактеризовал решение об обороне на левом берегу Днепра как непростое, в то же время это должно позволить сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск, отметил он.



Вчера Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России осуществляют маневр по переходу на левый берег Днепра: «На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом».

Российские войска уже начали строить линию обороны на левом берегу Днепра. Как сообщила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева, возводятся различного рода укрепления.

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