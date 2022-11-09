Суровикин доложил Шойгу об обстановке в районе спецоперации — главное

Фото: кадр видео/zvezdanews

Командующий группировкой российских войск Сергей Суровикин доложил министру обороны России Сергею Шойгу об обстановке в районе спецоперации. «Реальное время» собрало главные тезисы.

обстановка в районе спецоперации в целом стабилизирована, боевые возможности объединенной группировки и сил значительно возросли. За счет мобилизованных удалось нарастить боевой состав и создать резервы;

российские войска на отдельных направлениях возобновили наступательные действия;

на донецком направлении ведутся активные действия по блокированию Артемовска с южного направления, на восточных окраинах ведутся бои;

противник терпит высокие потери в живой силе и технике. Несмотря на это, не оставляет попыток наступления, однако все атаки своевременно пресекаются;

на херсонском направлении Россия успешно противостоит всем попыткам наступления противника;

с августа по октябрь украинская армия потеряла на херсонском направлении более 9,5 тыс. человек убитыми и ранеными. Наступающая сторона несет большие потери, чем находящаяся в обороне;

на херсонском направлении потери РФ в 7-8 раз меньше, чем у противника;

Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно находятся в опасности. Более 115 тысяч человек, проживающих в области, покинули район боевых действий;

у противника есть планы по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС — это может привести «к опасным последствиям». Если Киев проведет более мощную атаку Каховской плотины, затопление приведет к значительным жертвам среди мирного населения.

Фото: кадр видео/zvezdanews

Суровикин предложил организовать оборону в районе Херсона на левом берегу Днепра и отвести войска с плацдарма на правом. Сергей Шойгу согласился с предложением и сказал приступать к отводу войск с правового берега Днепра у Херсона.

Суровикин охарактеризовал решение об обороне на левом берегу Днепра как непростое, в то же время это должно позволить сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск, отметил он. Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.

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Маргарита Головатенко