Цена на газ в Европе опустилась почти до $1050 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе опустилась почти до $1050 за тысячу кубометров по итогам сегодняшних торгов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.



Декабрьские фьючерсы под закрытие торгов достигли отметки в $1052,4 за тысячу кубометров.

По итогам октября 2022 года стоимость газа в Европе снизилась более чем на треть по отношению к показателю на конец сентября, составив около $1 246 за 1 тыс. куб. м. Средняя цена газа в Европе в октябре составила около $1 382 за 1 тыс. куб. м, а в сентябре — $2 090.

Фото: pixabay.com

Одна из главных причин снижения — приближение запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) европейских стран к максимуму. Согласно данным Gas Infrastructure Europe на 30 октября, ПХГ Европы заполнены на 94,34%, что выше на 5,33 п.п., чем в среднем на эту дату за последние 5 лет.

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Маргарита Головатенко