Цена газа в Европе за октябрь упала до $1 246 за 1 тыс. куб. м

По итогам октября 2022 года стоимость газа в Европе снизилась более чем на треть по отношению к показателю на конец сентября, составив около $1 246 за 1 тыс. куб. м, сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE о ноябрьском и декабрьском фьючерсах.



Средняя цена газа в Европе в октябре составила около $1 382 за 1 тыс. куб. м, а в сентябре — $2 090.

Одна из главных причин снижения — приближение запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) европейских стран к максимуму. Согласно данным Gas Infrastructure Europe на 30 октября, ПХГ Европы заполнены на 94,34%, что выше на 5,33 п.п., чем в среднем на эту дату за последние 5 лет.

Достичь высокой заполненности подземных хранилищ газа смогли за счет увеличения поставок от альтернативных России поставщиков и сокращения потребления газа в промышленности. Сейчас в хранилищах находится порядка 102 млрд куб. м газа, максимальная вместительность европейских газовых хранилищ составляет 107,7 млрд куб. м.

Фото: realnoevremya.ru

В сентябре вице-премьер России Александр Новак заявлял об увеличении кризиса в энергетике в Европе. Он сообщал, что потребители не могут оплачивать коммунальные счета.

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Маргарита Головатенко