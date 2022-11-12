Работу институтов будут анализировать экспертные комиссии РАН
Глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников заявил, что экспертные комиссии РАН будут анализировать работу институтов. По его словам, это должно усилить экспертную и методическую функции академии.
— Я считаю, что надо здесь вернуться к той схеме, которая раньше была у нас, — формировать в соответствии с законом экспертные комиссии, куда входят ведущие ученые по данным направлениям, для анализа работы институтов. Не только чтобы делать какие-то замечания, а именно искать вместе с ними новые подходы, то есть для анализа результатов, достижений, для анализа наличия приборной базы, аналитического оборудования и в том числе эффективности руководства научными исследованиями, — сказал Карсников.
Он подчеркнул важность научных советов РАН. По мнению главы академии, их роль нужно повышать — «в эти научные советы входят не только представители академии, но и представители отраслевой, вузовской науки, представители высокотехнологичных компаний, то есть они фактически по своему направлению представляют весь ландшафт таких ученых».
Также Красников признался, что ранее возможности закона «О Российской академии наук» использовались не в полной мере:
— Мы <…> научно-методическое руководство не в полной мере осуществляли. Оно происходило примерно так: раз в 5 лет мы рассматривали кандидатов на пост директоров научных организаций и смотрели отчеты по госзаданию, — рассказал он.
Предполагается, отметил глава РАН, что каждый научный совет должен быть привязан к определенной программе финансирования научных исследований, особенно когда оно из госбюджета.
Напомним, в сентября кабинет министров Татарстана утвердил затраты вузов на организацию программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры на 2023 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
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