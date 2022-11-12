Работу институтов будут анализировать экспертные комиссии РАН

Глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников заявил, что экспертные комиссии РАН будут анализировать работу институтов. По его словам, это должно усилить экспертную и методическую функции академии.



— Я считаю, что надо здесь вернуться к той схеме, которая раньше была у нас, — формировать в соответствии с законом экспертные комиссии, куда входят ведущие ученые по данным направлениям, для анализа работы институтов. Не только чтобы делать какие-то замечания, а именно искать вместе с ними новые подходы, то есть для анализа результатов, достижений, для анализа наличия приборной базы, аналитического оборудования и в том числе эффективности руководства научными исследованиями, — сказал Карсников.

Он подчеркнул важность научных советов РАН. По мнению главы академии, их роль нужно повышать — «в эти научные советы входят не только представители академии, но и представители отраслевой, вузовской науки, представители высокотехнологичных компаний, то есть они фактически по своему направлению представляют весь ландшафт таких ученых».

Фото: ru.wikipedia.org/Михаил Лукин

Также Красников признался, что ранее возможности закона «О Российской академии наук» использовались не в полной мере:

— Мы <…> научно-методическое руководство не в полной мере осуществляли. Оно происходило примерно так: раз в 5 лет мы рассматривали кандидатов на пост директоров научных организаций и смотрели отчеты по госзаданию, — рассказал он.

Предполагается, отметил глава РАН, что каждый научный совет должен быть привязан к определенной программе финансирования научных исследований, особенно когда оно из госбюджета.

Напомним, в сентября кабинет министров Татарстана утвердил затраты вузов на организацию программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры на 2023 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

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Илина Хакимова