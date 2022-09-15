Новости общества

08:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Кабинет министров Татарстана утвердил затраты вузов на 2023 год

07:55, 15.09.2022
Кабинет министров Татарстана утвердил затраты вузов на 2023 год
Фото: realnoevremya.ru

Кабинет министров Татарстана утвердил затраты вузов на организацию программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры на 2023 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Очная форма обучения на одного человека:

  • Экономика — 126 789 рублей (бакалавриат), 135 440 рублей (магистратура).
  • Автоматизация технологических процессов и производств — 145 899 рублей (бакалавриат), 155 006 рублей (магистратура).
  • Менеджмент — 126 789 рублей (бакалавриат).
  • Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств — 145 899 рублей (бакалавриат).
  • Нефтегазовое дело — 177 791 рублей (бакалавриат), 189 333 рубля (магистратура).
  • Теплоэнергетика и теплотехника — 145 899 рублей (бакалавриат).
  • Технологические машины и оборудование — 145 899 рублей (бакалавриат), 155 006 рублей (магистратура).
  • Электроэнергетика и электротехника — 145 899 рублей (бакалавриат), 155 006 рублей (магистратура).
  • Управление в технических системах — 145 899 рублей (бакалавриат).

Заочная форма обучения на одного человека:

  • Экономика — 12 340 рублей (бакалавриат).
  • Менеджмент — 12 340 рублей (бакалавриат).
  • Нефтегазовое дело — 17 440 рублей (бакалавриат).
  • Электроэнергетика и электротехника рублей — 14 251 рубль (бакалавриат).
  • Управление в технических системах — 14 251 рубль (бакалавриат).

Вечерняя форма обучения на одного человека:

  • Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств — 35 627 (бакалавриат).
  • Нефтегазовое дело — 43 600 рублей (бакалавриат).

Постановление вступит в силу с 1 января 2023 года.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, в начале месяца власти Татарстана утвердили нормативные затраты на реализацию программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в профессиональных образовательных организациях республики на 2023 год.

Документ устанавливает затраты на обеспечение жилыми помещениями в общежитиях профессиональных образовательных организаций, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих в таких образовательных организациях в размере 3 343 рубля на одного обучающегося в год.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин
ОбществоВластьОбразованиеЭкономикаБюджет Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также