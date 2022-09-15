Кабинет министров Татарстана утвердил затраты вузов на 2023 год
Кабинет министров Татарстана утвердил затраты вузов на организацию программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры на 2023 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Очная форма обучения на одного человека:
- Экономика — 126 789 рублей (бакалавриат), 135 440 рублей (магистратура).
- Автоматизация технологических процессов и производств — 145 899 рублей (бакалавриат), 155 006 рублей (магистратура).
- Менеджмент — 126 789 рублей (бакалавриат).
- Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств — 145 899 рублей (бакалавриат).
- Нефтегазовое дело — 177 791 рублей (бакалавриат), 189 333 рубля (магистратура).
- Теплоэнергетика и теплотехника — 145 899 рублей (бакалавриат).
- Технологические машины и оборудование — 145 899 рублей (бакалавриат), 155 006 рублей (магистратура).
- Электроэнергетика и электротехника — 145 899 рублей (бакалавриат), 155 006 рублей (магистратура).
- Управление в технических системах — 145 899 рублей (бакалавриат).
Заочная форма обучения на одного человека:
- Экономика — 12 340 рублей (бакалавриат).
- Менеджмент — 12 340 рублей (бакалавриат).
- Нефтегазовое дело — 17 440 рублей (бакалавриат).
- Электроэнергетика и электротехника рублей — 14 251 рубль (бакалавриат).
- Управление в технических системах — 14 251 рубль (бакалавриат).
Вечерняя форма обучения на одного человека:
- Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств — 35 627 (бакалавриат).
- Нефтегазовое дело — 43 600 рублей (бакалавриат).
Постановление вступит в силу с 1 января 2023 года.
Напомним, в начале месяца власти Татарстана утвердили нормативные затраты на реализацию программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в профессиональных образовательных организациях республики на 2023 год.
Документ устанавливает затраты на обеспечение жилыми помещениями в общежитиях профессиональных образовательных организаций, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих в таких образовательных организациях в размере 3 343 рубля на одного обучающегося в год.
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