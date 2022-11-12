В Татарстане обнаружили незаконную добычу щебня

Фото: Министерство экологии Татарстана

На территории Альметьевского района экологи обнаружили незаконную добычу общераспространенных полезных ископаемых — щебня — на земельном участке между Юкале и Наратлы, сообщили в Министерстве экологии Татарстана.



По предварительной оценке ископаемые незаконно добывались на территории площадью 80-90 кв. м.

Специалисты зафиксировали, что автотранспорт нарушителя закона вывозил незаконно добытый щебень на территорию частного дома и на предполагаемый участок строительства птицеводческой фермы (гусиная ферма) для отсыпки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Нарушителю грозит уголовная ответственность. В настоящее время направлены запросы для установления собственников спец. техники, а также для определения собственников земельных участков, где осуществлялась добыча. Все материалы по данному факту будут переданы в Следственный комитет России по республике для принятия мер реагирования.

В сентябре этого года на территории Урсаевского сельского поселения Азнакаевского района РТ экологи обнаружили безлицензионную добычу песка.



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Илина Хакимова