В Татарстане обнаружили незаконную добычу песка
На территории Урсаевского сельского поселения Азнакаевского района РТ экологи обнаружили безлицензионную добычу песка, сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.
На месте незаконно работали два КАМАЗа и экскаватор. Общая площадь изъятых полезных ископаемых составила 150 квадратных метров, объем — 12 кубических метров, а глубина изъятия недр — 1,8 м.
В отношении виновного лица составлен протокол по статье «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами».
Недавно в Лениногорском районе РТ инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии обнаружили незаконную добычу известняка.
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