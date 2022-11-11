ВТБ вложит 1,2 млрд рублей в строительство жилого микрорайона в Зеленодольском районе Татарстана

Фото: зеленая-долина.рф

ВТБ профинансирует строительство первой очереди нового жилого микрорайона по проекту комплексной застройки территории в Зеленодольском районе Татарстана — вложит 1,2 млрд рублей. Соглашение о сотрудничестве 10 ноября на конференции «Жилое строительство: тренды, финансирование, новые возможности» в Казани подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и собственник группы компаний MIR Group Тимур Егоров.



Проект реализует застройщик «Зеленая долина», входящий в группу компаний MIR Group. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 18 млрд рублей, срок реализации запланирован до 2028 года.

В состав микрорайона «Зеленая долина» войдет 17 многоквартирных домов общей площадью 135 тыс. кв. м. На территории микрорайона также планируют построить детский сад и спорткомплекс. Первую очередь из двух домов сдадут в 2024 году.

— В проекте будут учтены лучшие стандарты и практики комплексной застройки территорий. Рассчитываем, что он позволит не только повысить обеспеченность комфортным жильем в Зеленодольском районе, но будет способствовать сокращению маятниковой миграции, развитию малого бизнеса и в целом позитивно скажется на экономической ситуации, рассказал Тимур Егоров.

Руслан Еременко отметил, что реализация проекта обеспечит сотни новых рабочих мест и удобные условия для жизни 6,5 тыс. человек.

Фото: наш.дом.рф

В Айше уже начались работы по возведению двух корпусов первого дома одноименного жилкомлекса. Проект анонсируют как первую за минувшие 30 лет с развала СССР масштабную комплексную застройку в рамках проекта «Большой Зеленодольск», чьим жителям обещают более высокий уровень комфорта, чем в других жилищных мегакомплексах, растущих у границ столицы Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».

MIR Group реализует в Зеленодольске трилогию «Живи, работай, отдыхай», в составе которой расположатся микрорайон, индустриальный парк и загородный комплекс.

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Маргарита Головатенко