В Зеленодольском районе Татарстана построят микрорайон, индустриальный парк и загородный комплекс за 22 млрд

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В Зеленодольске реализуют трилогию «Живи, работай, отдыхай», в составе которой расположатся микрорайон, индустриальный парк и загородный комплекс. Идею реализует местная группа компаний MIR Group, в реализацию вложат 22 млрд рублей частных инвестиций и заемных средств. Налоги от реализации проектов поступят в местный бюджет.



Фото: пресс-служба Зеленодольского района

«Живи» — это микрорайон Зеленая Долина, включающий комплекс из 17 многоквартирных домов площадью 135 000 кв. м, частный детский сад и спорткомплекс со спа, открытым бассейном и фитнес-центром. Торговый центр — это первая комплексная застройка в Зеленодольском районе, объединяющая комфортную инфраструктуру для 6 500 человек. Реализация проекта создает 400 рабочих мест.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

«Работай» — это индустриальный парк «Яшел Узен», который находится в 1 км от ЖК, что позволит снизить маятниковую миграцию населения в соседние города, так как после строительства парка создадут порядка 1 тыс. рабочих мест. Первая очередь сооружений уже достроена и освоена резидентами.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

«Отдыхай» — это загородный комплекс VOLGA VILLAGE на берегу Волги. Уже спроектирован инновационный курорт комфорт-класса для заботы о здоровье и отдыха с комфортом в пределах Татарстана. Инфраструктура из гостиницы, семейных вилл, СПА, банного комплекса, медицинского центра. Реализация проекта создаст 400 рабочих мест.

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Маргарита Головатенко