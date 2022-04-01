В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за насилие и угрозы со стороны коллекторов

В Госдуму внесли доработанный законопроект о лишении свободы за применение насилия или угроз в рамках осуществления коллекторской деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно нему, предлагается такие действия оценивать как общественно опасные деяния, за которые в проектируемой статье 172.4 УК РФ предусмотрено наказание до пяти лет, а если преступление совершено группой лиц, то вплоть до 10 лет лишения свободы.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле прошлого года сообщалось, что в Уголовный кодекс России планируют ввести новую статью за незаконную деятельность в ходе возврата просроченных задолженностей физлиц. По ней коллекторам за «выбивание» долгов может грозить до 12 лет тюрьмы.



Дарья Акимова