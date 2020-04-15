В Казани умер фронтовик, которому угрожали коллекторы

В Казани скончался фронтовик, у которого коллекторы выбивали «долги» за коммунальные услуги.



О смерти ветерана «Реальному времени» сообщил сын Юрия Величко. Прощание с ветераном состоится в четверг в 11.00 по адресу Чуйкова, 54а.

История с выбиванием долгов по ЖКХ у казанского участника Великой Отечественной войны Юрия Величко прогремела на всю Россию в 2018 году. Коллекторы угрожали «покрошить» пенсионера, а управляющая компания отключила ему электричество. После скандала мэрия Казани погасила спорную задолженность в 45 тысяч рублей, а директора УК уволили.

Последнее свое интервью Величко дал «Реальному времени». Ветеран Великой Отечественной войны рассказал о локотских перебежчиках на Брянщине, Тоньке-пулеметчице, голоде и колхозах.

