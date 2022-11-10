Власти Казани утвердили проект планировки территории реконструкции моста в жилом массиве Кадышево

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Власти Казани утвердили проект планировки территории реконструкции моста в жилом массиве Кадышево. Он расположен на пересечении ул. Советской с руслом

реки Солонки.

Границы проектирования проходят по ул. Советской в Кадышево с северо-запада от садоводческого товарищества «Промстройматериалы» через Солонку в сторону участка №19а по ул. Татарстан. Площадь территории линейного объекта — 5 114 кв. метров.

Скриншот постановления исполкома Казани

Длина моста — 32,2 метра, ширина — 14,5 метра. Габарит ездового полотна установлен в размере 10 м, а левого и правого тротуаров — по 1,5 м.

На объекте планируется установить новые сети наружного освещения. Для отвода дождевых и талых вод построят ливневую канализацию с дождеприемными и смотровыми колодцами. Последующий выпуск отводимых стоков будет осуществляться в Солонку.

Скриншот постановления исполкома Казани

На заключительном этапе работ требуется предусмотреть проведение технического и биологического этапов рекультивации нарушенных участков. Контроль за выполнением природоохранных мероприятий с момента начала работ должна вести группа специалистов.

Рассматриваемая территория реконструкции моста не попадает в зоны возможных разрушений, химического и радиоактивного заражения, катастрофического затопления. Подготовка и проведение специальных мероприятий по гражданской обороне не требуются.

Скриншот постановления исполкома Казани

Напомним, на проектно-изыскательские работы по реконструкции моста в поселке Кадышево, а также автомобильного моста по ул. Школьной, 56 в жилом массиве Константиновка и надземных пешеходных переходов по ул. Карбышева и Комарова выделили 25,9 миллиона рублей. Работы профинансировали из республиканского бюджета.



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Татьяна Демина