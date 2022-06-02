Проектно-изыскательские работы по реконструкции казанских мостов обойдутся почти в 26 миллионов рублей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани готовятся к реконструкции мостов и пешеходных переходов. Перед этим проведут проектно-изыскательские работы. На них готовы направить 25,9 миллиона рублей из бюджета Татарстана.

Проектно-изыскательские работы по реконструкции затронут четыре объекта:

автомобильный мост по ул.Школьная, 56 в жилом массиве Константиновка в Советском районе Казани,

мост в поселке Кадышево через реку Солонка в Авиастроительном районе,

надземный пешеходный переход по ул.Карбышева в Приволжском районе,

надземный пешеходный переход по ул.Комарова в Приволжском районе.

Работы требуется выполнить до 25 ноября. Подрядчика ищет ГКУ «Главтатдортранс». Общая протяженность объектов — 291,88 погонных метра.

Самые дорогие объекты — надземные пешеходные переходы. На каждый из них предусмотрели по 8,4 миллиона рублей. Проектно-изыскательские работы по реконструкции моста в поселке Кадышево обойдутся в 5,15 миллиона рублей, а моста в Константиновке — в 3,95 миллиона.

Фото: Максим Платонов (архив)

В мае «Реальное время» писало о планах провести реконструкцию моста по дороге «М-7 «Волга» — Секинесь» — Омары в в Мамадышском районе Татарстана. Начальная цена договора составляла 46,2 миллиона рублей.



В Елабужском районе Татарстана намерены реконструировать мост через реку Анзирка на М-7 «Волга» — Новая Мурзиха. На это из республиканского бюджета готовы направить 66,8 миллиона рублей.



Татьяна Демина