«Татнефть» выплатит дивиденды в 7,09 рубля за акцию

Стало известно, что заседание совета директоров «Татнефти» пройдет 15 ноября. На нем будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов за первые 9 месяцев текущего года.

В этом году выплата на одну бумагу (обыкновенную и привилегированную акцию) составит 7,09 рубля.

Это около 1,8% и 1,9% дивдоходности для обыкновенных и привилегированных акций соответственно.

Компания распределяет в качестве дивидендов 50% от чистой прибыли по РСБУ. Неделю назад структура сообщила о 184,09 млрд рублей чистой прибыли за 9 месяцев 2022 года.



ПАО «Татнефть» в конце октября отчиталось о выплатах дивидендов по обыкновенным акциям за первое полугодие 2022 года на 64,77 миллиарда рублей, говорится на портале центра раскрытия корпоративной информации.

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Илина Хакимова