В Татарстане директор фирмы обвиняется в невыплате зарплаты 29 сотрудникам

В Татарстане Следком по республике завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летней директора фирмы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), сообщили в ведомстве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствие выяснило, что с января по март 2022 года женщина не выплачивала зарплату 29 работникам — перед сотрудниками образовалась задолженность более 589 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Гражданка полностью признала свою причастность к совершению преступления и частично возместила причиненный ущерб на сумму более 165 тыс. рублей. Помимо этого, следствию также удалось добиться наложения ареста на ее имущество на сумму более 451 тыс. рублей.

В Татарстане, благодаря вмешательству прокуратуры, работникам ООО «Милквиль» выплатили 5 млн рублей долга по зарплате. Кроме того, по инициативе прокуратуры следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). После вмешательства надзорного ведомства долг был полностью погашен.



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Илина Хакимова