Азнакаевское предприятие погасило долги по зарплате на сумму 5 млн рублей

В Татарстане благодаря вмешательству прокуратуру работникам ООО «Милквиль» выплатили 5 млн рублей долга по зарплате, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что 110 работникам предприятия не выплачена заработная плата за декабрь 2011 года и январь 2022 года. В целях защиты трудовых прав граждан в адрес руководителя ООО «Милквиль» внесено представление.

Кроме того, по инициативе прокуратуры следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). После вмешательства надзорного ведомства долг был полностью погашен.

Фото: прокуратура Татарстана

На этой неделе в СУ СК России по Татарстану сообщили, что Азнакаевское ООО «Милквиль» задолжало своим работникам более 2 млн рублей — долг образовался перед 81 сотрудником. В ходе расследования уголовного дела задолженность также была погашена. Обвиняемый освобожден от уголовной ответственности на основании постановления суда.

Предприятие «ловят» на долге перед сотрудниками не в первый раз. В феврале этого года «Милквиль» выплатило долги после вмешательства прокуратуры. Выяснилось, что 121 работнику предприятия не выплатили заработную плату за октябрь — декабрь 2021 года. Общий долг составил 6 млн рублей.



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Максим Кокунин