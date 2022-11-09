Президент России утвердил основы госполитики по сохранению духовных ценностей

Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



— Постановляю утвердить прилагаемые Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, — сказано в документе.

Понятие традиционных ценностей сформировано в указе как «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России».

Согласно документу, к ним относятся «жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу».

Фото: pravo.gov.ru

В мае Совбез одобрил проект основ госполитики в сфере информационной безопасности.

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Маргарита Головатенко