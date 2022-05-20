Совбез одобрил проект основ госполитики в сфере информационной безопасности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что СБ на прошедшем сегодня заседании рассмотрел и одобрил проект основ государственной политики по защите критической информационной инфраструктуры страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, документ представят президенту России Владимиру Путину для утверждения. Помимо этого, на заседании приняли решение дополнительно разработать ряд мер стратегического планирования для улучшения системы обеспечения ИТ-безопасности страны.

Патрушев отметил, что власти намерены улучшать защиту критической информационной инфраструктуры с помощью отечественных технологий. Также они займутся организацией научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе в области технологий искусственного интеллекта и квантовых вычислений.

В объекты критической информационной инфраструктуры входят информационные системы госорганов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сферы, энергетики, топливной, атомной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.

Также Патрушев отметил, что поддерживаемая США анонимность интернета способствует распространению компьютерных вирусов и деятельности киберпреступников. Он добавил, что к проведению компьютерных атак против России все чаще привлекают хакеров, которых финансово мотивируют западные страны.

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Сегодня российский президент Владимир Путин заявил, что против страны развязали масштабную войну в киберпространстве. Однако киберагрессия против России, как и в целом «санкционный наскок», провалились. Он предложил Совбезу обсудить проект основ госполитики в сфере кибербезопасности.



Дарья Акимова