В российских школах со следующего учебного года появится курс по начальной военной подготовке

В российских школах со следующего учебного года появится курс по начальной военной подготовке. Об сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

— Сейчас он [курс] готовится до 1 января, затем пройдет апробация, — цитирует его ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

В конце октября уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала о планах Минпросвещения России ввести для старшеклассников уроки начальной военной подготовки. В рамках обучения по этому предмету детям расскажут о строевой подготовке, правилах стрельбы и обращении с оружием, а также объяснят принцип работы автомата АК-74 и ручных гранат. По словам Волынец, наступило время, когда эти умения не будут лишними.

Напомним, что что в школах, профессиональных училищах и учебных пунктах Татарстана в апреле 2023 года проведут учебные сборы по основам военной службы. На сборы отправятся старшеклассники и учащиеся профтехучилищ — все те, для кого законодательством предусмотрена подготовка к военной службе на двух последних годах обучения.

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