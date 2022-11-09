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В российских школах со следующего учебного года появится курс по начальной военной подготовке

12:20, 09.11.2022 2
В российских школах со следующего учебного года появится курс по начальной военной подготовке
Фото: realnoevremya.ru

В российских школах со следующего учебного года появится курс по начальной военной подготовке. Об сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

— Сейчас он [курс] готовится до 1 января, затем пройдет апробация, — цитирует его ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

В конце октября уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала о планах Минпросвещения России ввести для старшеклассников уроки начальной военной подготовки. В рамках обучения по этому предмету детям расскажут о строевой подготовке, правилах стрельбы и обращении с оружием, а также объяснят принцип работы автомата АК-74 и ручных гранат. По словам Волынец, наступило время, когда эти умения не будут лишними.

Напомним, что что в школах, профессиональных училищах и учебных пунктах Татарстана в апреле 2023 года проведут учебные сборы по основам военной службы. На сборы отправятся старшеклассники и учащиеся профтехучилищ — все те, для кого законодательством предусмотрена подготовка к военной службе на двух последних годах обучения.

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:19
    Надо что бы в школах каждый день был урок физкультуры , с на уроке физкультуры лети не играли разные игры, а бегали по несколько километров, прыгают на высоту, в длину, подтягивания было, итд, так же 2- раза в день урок труда, что бы мальчики знали держать в руках топор, молоток, отвертку, итд. О НВП тоже надо 4 урока в неделю. О то не знаешь перед тобой девочка или " мальчик"...
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  • Анонимно 15:15
    Согласен с Вами. Надо отобрать у всех родителей и узен ков купленные справки с птликлиники , о том что ребенок освобождается от физру итд.
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