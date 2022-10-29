Детский омбудсмен Татарстана рассказала о возможном введении в школах уроков начальной военной подготовки

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала о планах Минпросвещения России ввести для старшеклассников уроки начальной военной подготовки. Об этом сообщает издание «Подъем».

В рамках обучения по этому предмету, детям расскажут о строевой подготовке, правилах стрельбы и обращении с оружием, а также объяснят принцип работы автомата АК-74 и ручных гранат. По словам Волынец, наступило время, когда эти умения не будут лишними.

— Вот если бы нас учили разбирать автомат и использовать гранату, уверена, что это было бы интересно. По крайней мере, мне бы хотелось уметь это делать. Лучше владеть и не использовать, чем не суметь защитить близких и себя. В отличие от нас, взрослых, дети намного проще воспринимают и информацию, и вызовы времени. Их психика лучше настроена на обучение новому, и многое они воспринимают как игру. А новое знание и умение еще никому не повредили, особенно навык обращаться с оружием, — сказала она.

Детский омбудсмен отметила, что к милитаризации подростков новые уроки не приведут, а даже наоборот: научат пацифизму.

— Ознакомившись с оружием и поняв его сокрушительное действие, старшеклассники поймут, насколько хрупка жизнь и как надо ее ценить. Мы же не считаем, что, например, спортивная секция по дзюдо или каратэ, приведет к тому, что ребята станут агрессивными и драчунами. Так же и НВП: знать, уметь и злоупотреблять — это совсем не одно и то же, — считает Волынец.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В школах, профессиональных училищах и учебных пунктах Татарстана в апреле 2023 проведут учебные сборы по основам военной службы. На сборы отправятся старшеклассники и учащиеся профтехучилищ — все те, для кого законодательством предусмотрена подготовка к военной службе на двух последних годах обучения.

Местом проведения станут не только общеобразовательные заведения, но и учебные пункты: центры спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» в Казани и Нижнекамске, «Ватан» — в Чистополе, такие же зональные центры, оборонно-спортивные оздоровительные лагеря, там, где имеется возможность, — на базе воинских соединений. В столице республики базой для сборов станет Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище.

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Максим Кокунин