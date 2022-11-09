КАМАЗ и Sitronics Group займутся совместными проектами по электрификации транспорта в российских регионах

Фото: ПАО «КАМАЗ»

ПАО «КАМАЗ» и Sitronics Group заключили соглашение о реализации совместных проектов по электрификации транспорта в российских регионах. Как сообщает пресс-служба челнинского автопроизводителя, документ предусматривает долгосрочное сотрудничество в части создания и продвижения комплексного продукта для агломераций и регионов России, направленного на распространение использования пассажирского электротранспорта, внедрение и разработку отечественных решений в области информационных технологий, микроэлектроники и компонентов.

Компании планируют разработать решение по производству электротранспорта и компонентов к нему, их эксплуатации и сервисного обслуживания.

Фото: ПАО «КАМАЗ»

КАМАЗ и Sitronics Group уже сотрудничали — в 2022 году прошло тестирование электробуса «КАМАЗ-6282» и ультрабыстрой зарядной станции в Сочи, Волгограде и Ростове-на-Дону.

Как ранее сообщало «Реальное время», эксперимент с электробусом на улицах Казани не удался. В пресс-службе мэрии города пояснили, что для этого необходима инфраструктура. Сейчас вопрос об использовании электробусов прорабатывается.

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