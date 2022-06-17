В Сочи начали тестировать электробус КАМАЗа

Фото: ПАО «КАМАЗ»

КАМАЗ передал Сочи электробус для проведения тестовой эксплуатации. Об этом сообщается в Telegram-канале челнинского предприятия.



Электробус будет курсировать в тестовом режиме два месяца на городском (круговом) маршруте №17 «Кинотеатр Юбилейный — Кинотеатр Юбилейный». Для его зарядки в автобусном парке установили ультрабыструю зарядную станцию.

Фото: kamaz.ru

По итогам подконтрольной эксплуатации электробуса специалисты КАМАЗа и «Сочиавтотранса» проведут экспертную оценку, после чего будет решаться вопрос о дальнейшем сотрудничестве.



Вчера КАМАЗ и ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Челнинское предприятие получит дополнительное финансирование на выпуск электробусов и локализацию производства грузовиков на базе поколения К5.

Как ранее сообщало «Реальное время», эксперимент с электробусом на улицах Казани не удался. В пресс-службе мэрии города пояснили, что для этого нужна необходимая инфраструктура. Сейчас вопрос о введении электробусов прорабатывается.

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Татьяна Леухина