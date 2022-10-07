Верховный суд Татарстана отменил нормативы накопления мусора для торговых центров

Верховный суд Татарстана 7 октября признал недействительными нормативы накопления твердых коммунальных отходов для промтоварных магазинов и супермаркетов, указанные в постановлении Кабмина республики №893 от 24 августа 2022 года. Истцами выступили представители компаний ООО «Агава» (сеть гипермаркетов «Мегастрой» партийца, предпринимателя Владимира Малыгина), торгового центра «Омега», торговой компании «Лето» и ИП Шишкин Н.И, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «Партии Роста».

Годовой норматив, который был установлен в августе 2022 года, предполагал накопление ТКО в объеме 0,79 кубометра с 1 кв. м общей площади. И он сразу же был оспорен истцами в Верховном суде РТ, в частности юристом компании «Агава» Алисой Мазитовой. Действие документа распространялось на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2021 года для промтоварных магазинов, а с 31 августа 2021 года — для универсальных магазинов и супермаркетов.

О том, почему торговые центры были не согласны с нормативами, рассказала Мазитова, комментируя итоги заседания:

— Для того чтобы вывести усредненный норматив, необходимо было в ходе тендера выбрать подрядчика, который в течение года производил бы замеры по всей республике. Но во время судебного разбирательства выяснилось, что норматив был установлен на основании замеров, проведенных в 2015—2016 годах, которые затем уже признавались Верховным судом РТ некорректными. Но Минстрой РТ вывел новый норматив на основании прежнего и его действие распространил на правоотношения, возникшие до принятия документа. Суд учел все наши доводы и отменил данное постановление. С решением суда абсолютно согласна.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

— Мы очень долго добивались отмены данных нормативов совместно с ТПП Набережных Челнов и предпринимателями Закамья, писали обращения президенту Татарстана, и я рад, что суд нас услышал, — сказал лидер Набережночелнинского отделения «Партии Роста», депутат горсовета Руслан Нигматулин.

Однако депутат горсовета Набережных Челнов от «Партии Роста» Раиль Минегалиев считает, что победа в суде — только начало:

— Да, мы победили, но отмена постановления — это только первый шаг по перезагрузке мусорной реформы, которую мы считаем во многом неудачной. Будем настаивать на взимании платы не по нормативу, а по факту накопления ТКО — то есть по количеству, объему контейнеров, — сказал он.

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Луиза Игнатьева