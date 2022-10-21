«Ведомости»: Зарина Догузова после упразднения Ростуризма может занять пост замминистра Минэкономразвития

После упразднения Ростуризма экс-главе федерального агентства Зарине Догузовой могут предложить пост заместителя министра экономического развития России, курирующего туристическую отрасль. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Кабмину.

По их словам, профильный замглавы продолжит контролировать туристическую отрасль страны.

Напомним, Минэкономразвития теперь наделен «правоприменительными функциями» в турсфере. Ведомство будет также отвечать за контроль над аккредитованными организациями, которые занимаются классификацией гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей, а также над туроператорами.

Фото: Максим Платонов

Вчера президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма.

Согласно документу, ведомство было упразднено в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристической деятельности, повышения эффективности развития индустрии и оптимизации федеральных органов исполнительной власти.

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Максим Кокунин