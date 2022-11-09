Маск продал акции Tesla на $4 млрд

Американский предприниматель Илон Маск снова продал часть своих акций в основанном им производителе электромобилей Tesla на общую сумму почти $4 млрд, сообщает ТАСС с ссылкой на The Wall Street Journal.



В период с 4 по 8 ноября, то есть через неделю после покупки компании Twitter, Маск продал 19,5 млн акций автопроизводителя на общую сумму $3,95 млрд.

Всего в этом году американский бизнесмен продал акции Tesla на общую сумму $19 млрд.

После объявления Маска о том, что он договорился с Twitter о ее покупке, состояние бизнесмена уменьшилось на $29 миллиардов.

28 октября американский предприниматель Илон Маск стал руководителем Twitter, закрыв сделку на сумму $44 млрд по покупке компании. Руководство социальной сети Twitter планирует уволить 25% сотрудников на первом этапе. Маск заявил о больших финансовых потерях компании. В связи с этим он назвал сокращение штата сотрудников неизбежным.



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Илина Хакимова