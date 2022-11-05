Илон Маск считает сокращение штата Twitter неизбежным из-за больших финансовых потерь компании

Американский предприниматель, новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил о больших финансовых потерях компании. В связи с этим он назвал сокращение штата сотрудников неизбежным, сообщает ТАСС.



— Что касается сокращения штата Twitter, к сожалению, выбора нет. Компания теряет более $4 млн в день, — написал он социальной сети.

Он добавил, что уволенным сотрудникам предложили трехмесячное выходное пособие в качестве компенсации.

Фото: pixabay.com

Руководство Twitter планирует уволить 25% сотрудников только на первом этапе. Увольнение коснется порядка четверти штата компании, насчитывающего более 7 тысяч человек. Сокращения затронут все отделы. Предполагается, что в первую очередь увольнения начнутся с работников отделов продаж, инженерных разработок, а еще юридического отдела.

Twitter временно закрыла свои офисы и ограничила доступ сотрудников к внутренним системам после того, как сообщила работникам, что они будут проинформированы по электронной почте о том, уволят ли их.

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Маргарита Головатенко