Руководство Twitter планирует уволить 25% сотрудников на первом этапе

Руководство социальной сети Twitter планирует уволить 25% сотрудников на первом этапе, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.



Как отмечают собеседники издания, увольнение коснется порядка четверти штата компании, насчитывающего более 7 тысяч человек. Сокращения затронут все отделы. Предполагается, что в первую очередь увольнения начнутся с работников отделов продаж, инженерных разработок, а еще юридического отдела.

Согласно информации издания, в вопросе модерации контента новое руководство интересует распространение спама в соцсети и риски в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.

СМИ сообщили, что Twitter сделает верификацию страницы платной. Верификация страницы станет доступна только пользователям, оплатившим подписку Twitter Blue. При этом ее стоимость поднимается с 4,99 до 19,99 доллара.

28 октября американский предприниматель Илон Маск стал руководителем Twitter. Бизнесмен в первую очередь привнесет в Twitter новый набор ценностей. Например, в последние годы социальная сеть вела достаточно жесткую политику в отношении издевательств, оскорблений и дискриминации, Илон Маск заявил, что ослабит ограничения на контент, а также отменит блокировку аккаунтов.

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Маргарита Головатенко