Россияне тратят больше всего денег в новогодние распродажи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Аналитики рекламного программатика Platforma провели исследование в ходе которого выяснили, что россияне стали более бережно относиться к собственному бюджету и стараются делать крупные покупки во время сезонных и праздничных скидок (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

Так, стало известно, что каждый десятый планирует закупаться в периоды распродаж. Больше всего денег россияне планируют потратить в новогодние распродажи (38%), 28% собираются закупаться в «черную пятницу», а 25% — 11.11.

Несмотря на непростую экономическую ситуации в стране, покупательские настроения россиян особо не изменились — граждане планируют потратить на распродажи примерно такие же суммы, что и в прошлом году. 25% планируют потратить 10—20 тыс. рублей, 24% — 20—40 тыс. рублей, 21% — 5—10 тыс. рублей. Каждый 10-й (12%) отложил на покупки до 5 тыс. рублей, 8% — 70—100 тыс. рублей, а 6% — 50—70 тыс. рублей. Лишь 4% собираются потратить свыше 100 тыс. рублей.

Фото: pixabay.com

Но хотя распродажи и стали очень популярными среди россиян, честность скидок, которую предлагают продавцы, вызывает у граждан сомнения. Всего 43% считают скидки «честными».

Из них 14% ответили, что однозначно уверены в том, что предлагаемые продавцами скидки — реальные, а 29% — считают, что скорее да, чем нет. С другой стороны, 44% опрошенных считают распродажи маркетинговой уловкой и обманом. Из них 14% твердо уверены, что скидки в период распродаж «не настоящие». И еще 30% респондентов не уверены в том, что магазины не завышают цены в сезон скидок.



В 2022 году самой популярной категорией покупок оказалась одежда и обувь (29%). 23% планируют закупиться бытовой техникой, 22% — смартфонами, 20% — товарами для дома. 18% собираются купить ПК и ноутбуки (18%), портативные гаджеты (14%), игровые консоли (12%), украшения (12%), технику для дачи (11%), товары и приборы для кухни (8%), автомобильную технику (7%), игрушки (5%), книги (5%) и музыкальную аппаратуру (3%).

Двое из троих казанцев считают «черную пятницу» обманом. По их мнению, в такие дни «просто перерисовывают ценники». Лишь 13% опрошенных считают, что на ноябрьской распродаже можно купить что-то дешевле, чем обычно. Причем, молодежь доверяет организаторам такой акции в 3,5 раза чаще, чем старшее поколение.



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Илина Хакимова