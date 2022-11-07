Большинство казанцев считают «черную пятницу» обманом

Двое из троих казанцев считают «черную пятницу» обманом. По их мнению, в такие дни «просто перерисовывают ценники». Об этом сообщает исследование онлайн-сервиса SuperJob.

Лишь 13% опрошенных считают, что на ноябрьской распродаже можно купить что-то дешевле, чем обычно. Причем, молодежь доверяет организаторам такой акции в 3,5 раза чаще, чем старшее поколение.

Фото: realnoevremya.ru

71% граждан не собираются ничего не покупать на распродаже. Только каждый десятый намерен воспользоваться «черной пятницей» и что-то приобрести.

В прошлом году хотя бы иногда покупали товары со скидкой в «черную пятницу» 78% жителей Казани, а каждый девятый не пропустил ни одной акции. Более половины (60%) респондентов начинали копить деньги на покупки как минимум за месяц-два до большой распродажи.



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Елизавета Пуншева