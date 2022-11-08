Знарок о поражении «Ак Барса» от «Нефтехимика»: «Силенки тратятся на неоправданных удалениях»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок, комментируя встречу команды с «Нефтехимиком» (3:4) в матче регулярного чемпионата, заявил о большом количестве неоправданных удалений.



— У нас опять было слишком много неоправданных удалений. Силенки тратятся на этом деле, очень много, особенно в первом периоде, — сказал он.

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0), встреча прошла сегодня на стадионе «Нефтехим Арена».

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Маргарита Головатенко