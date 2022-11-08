«Нефтехимик» одержал победу над «Ак Барсом»

Фото: ХК "Нефтехимик"

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0), встреча прошла на стадионе «Нефтехим Арена».



Нижнекамцев на второй минуте вывел вперед Вячеслав Лещенко с передачи Анселя Галимова, на седьмой минуте счет сравнял Александр Радулов после паса Дмитрия Воронкова.

На 26-й минуте во второй раз поразил ворота казанской команды Андрей Белозеров, на 38-й счет сравнял Кирилл Семенов с передачи Артема Галимова. На 51-й минуте численное преимущество «пять на три» реализовал Станислав Галиев.

На 55-й минуте Андрей Чивилев сделал счет 3:3. Победу своей команде принес Евгений Митякин.

Фото: ХК «Ак Барс»

6 ноября «Ак Барс» обыграл «Северсталь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2, а «Нефтехимик» сыграл вничью с «Уфой».

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Маргарита Головатенко