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В Зеленодольском районе Татарстана ввели меры соцподдержки для семей мобилизованных

21:36, 08.11.2022
В Зеленодольском районе Татарстана ввели меры соцподдержки для семей мобилизованных
Фото: realnoevremya.ru

В Зеленодольском районе Татарстана введены меры социальной поддержки для семей мобилизованных граждан, сообщили в пресс-службе района.

Для детей в школах организовано горячее питание, абонентская плата за детский сад снимается. Эти меры поддержки начали действовать с 1 ноября.

Ранее в районе для детей из семей мобилизованных ввели бесплатное посещение всех спортивных и культурных учреждений.

В Татарстане на выплаты в размере 20 тысяч рублей на детей призванных в ходе частичной мобилизации поступило около 3 тысяч заявлений. Средства выделяются из резервного фонда правительства Татарстана.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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