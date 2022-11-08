В Зеленодольском районе Татарстана ввели меры соцподдержки для семей мобилизованных
В Зеленодольском районе Татарстана введены меры социальной поддержки для семей мобилизованных граждан, сообщили в пресс-службе района.
Для детей в школах организовано горячее питание, абонентская плата за детский сад снимается. Эти меры поддержки начали действовать с 1 ноября.
Ранее в районе для детей из семей мобилизованных ввели бесплатное посещение всех спортивных и культурных учреждений.
В Татарстане на выплаты в размере 20 тысяч рублей на детей призванных в ходе частичной мобилизации поступило около 3 тысяч заявлений. Средства выделяются из резервного фонда правительства Татарстана.
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