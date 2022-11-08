Владимир Путин: доходы граждан должны расти темпами выше инфляции

Доходы граждан должны расти темпами выше инфляции, важный показатель — динамика реальных, а не номинальных зарплат, заявил президент России Владимир Путин.



За 8 месяцев этого года среднемесячная зарплата в целом по стране выросла на 12,7%, сказал президент и отметил, что «это мало что значит для рядового гражданина», информирует «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Путин заявил, что в России необходимо создать целостную систему поддержки семей с детьми. Глава государства подчеркнул, что необходимо видеть ситуацию в целом (демографические процессы, состояние рынка труда, динамику доходов и зарплат), постоянно анализировать и настраивать работу такой системы.



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Маргарита Головатенко