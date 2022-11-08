Президент России призвал создать целостную систему поддержки семей с детьми

В России необходимо создать целостную систему поддержки семей с детьми, заявил президент страны Владимир Путин на совещании, посвященном социальным вопросам.



Главной задачей господдержки он назвал сведение к минимуму угрозы бедности в семьях с детьми:

— Повторю, главная задача государственной поддержки — свести к минимуму угрозу бедности для российских семей: и тех, где только рождается ребенок, и для тех, которые уже воспитывают детей, — приводит его слова «РИА Новости».

Глава государства подчеркнул, что необходимо видеть ситуацию в целом (демографические процессы, состояние рынка труда, динамику доходов и зарплат), постоянно анализировать и настраивать работу такой системы.

— Чтобы вот эти параметры не становились ограничением для расширения семьи и для принятия решения о том, заводить ребенка или нет, — заключил президент.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане каждый второй рубль по линии Министерства труда, занятости и социальной защиты республики направлен на поддержку семей с детьми. Об этом рассказала замглавы ведомства Наталья Бутаева. В 2022 году общий объем затрат на меры социальной поддержки семей с детьми по линии ведомства составил 16,5 миллиарда рублей.

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Маргарита Головатенко