Число жертв при стрельбе в школе в Ижевске достигло 18 человек

Число жертв в ижевской школе №88 достигло 18 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

Сегодня в федеральном центре НИИ имени Вишневского скончалась 67-летняя пострадавшая. Больше месяца раненой пытались спасти жизнь. Власти региона окажут необходимую помощь родственникам погибшей.

Трагедия в школе №88 в Ижевске произошла 26 сентября. 34-летний Артем Казанцев ворвался в здание и устроил стрельбу, после чего покончил с собой. По словам Александра Бречалова, в результате инцидента 18 человек погибли, 23 были ранены. Известно, что напавший состоял на учете в психоневрологическом диспансере.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

6 ноября «Реальное время» сообщало, что один из учеников школы в Ижевске, пострадавший при стрельбе в прошлом месяце, выписан из московской клиники. Лечение в столице продолжают проходить пять человек.



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Елизавета Пуншева