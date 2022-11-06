Еще один из пострадавших детей при стрельбе в ижевской школе выписан, пять продолжают лечение

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Один из учеников школы в Ижевске, пострадавший при стрельбе в прошлом месяце, выписан из московской клиники. Лечение в столице продолжают проходить пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Удмуртии Эльвиру Пинчук.

В конце прошлого месяца глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что состояние одного из детей, пострадавших при стрельбе и находящихся в московской больнице, остается критическим. Он также добавил, что 27 октября из медучреждения выписали шестерых детей.

Семьи погибших и пострадавших получили выплаты в полном объеме. В школе №88, где и произошла стрельба, сейчас идет ремонт, его планируют завершить до конца года.



Фото: vk.com/scl88_izh (школа №88 Ижевска)

Напомним, стрельбу в школе в Ижевске открыл бывший ученик — 34-летний Артем Казанцев. Среди погибших 17 человек — 11 школьников, остальные — взрослые. Известно, что напавший на школу находился на учете в психоневрологическом диспансере. Он покончил с собой на месте преступления.



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Максим Кокунин